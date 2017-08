Slideshow

Pebble Beach-veilingen sluizen 327 miljoen door Aston Martin DBR1 is duurste Britse auto ooit

Tijdens het wereldberoemde Concours d’Elegance van Pebble Beach is voor in totaal 327 miljoen dollar aan auto’s verkocht. Eén van de klapstukken was de allereerste Aston Martin DBR1, die een recordbedrag opleverde.

Eén van de opmerkelijkste exemplaren was de eerste Aston Martin DBR1, de eerste van vijf gebouwde exemplaren van deze racer. De auto behoort volgens velen tot de indrukwekkendste en fraaiste exemplaren uit de Britse geschiedenis, een claim die wordt onderstreept door het immense bedrag dat dit exemplaar in Californië in de wacht wist te slepen. Met een verkoopprijs van 22,5 miljoen dollar, ruim 19 miljoen euro, is de DRR1/1 de duurste Britse auto die ooit op een veiling is verkocht.

Hoewel Gooding & Company de hofleverancier van Pebble Beach is op veilinggebied, behoort de recordbrekende Aston Martin tot de boedel van RM Sotheby's. Dat bedrijf ging er met een totale verkoopwaarde van 129 miljoen sowieso met het leeuwendeel van de totale omzet vandoor, meldt Forbes.com. Behalve de fameuze Brit gingen er ook enkele Ferrari's uit de razendpopulaire jaren '50 en '60 onder de hamer. Gooding & Company heeft met een omzet van ruim 91 miljoen dollar overigens ook niets te klagen. Het bedrijf verkocht onder meer een Ferrari 275 GTB/C voor 14,5 miljoen.

Het zijn overigens niet alleen sport- en raceauto's van vele miljoenen per stuk die onder de hamer gaan tijdens Pebble Beach. Op de lijst vinden we bijvoorbeeld ook een Alfa Romeo Alfetta van 24.200 dollar en een Mazda Cosmo Series II van 101.750 dollar. Opvallend zijn de relatief moderne auto's die voor gigantische bedragen van eigenaar wisselen. Zo ging een Ferrari LaFerrari uit 2015 voor 3,5 miljoen van de hand en leverde een BMW Z8 uit 2003 440.000 dollar op. De totale lijst van Gooding & Company vind je hier.