Parkeergarages geraakt door cyberaanval Betaalautomaten en slagbomen van slag

De grote internationale ransomware-aanval is toch niet helemaal ongemerkt aan Nederland voorbijgegaan. Het Britse parkeerbedrijf Q-Park, dat eveneens vestigingen in Nederland heeft, is getroffen door storing.

De website van het bedrijf is niet bereikbaar en uit verschillende plaatsen in Nederland komen meldingen over mensen die bij automaten van de parkeergarages niet kunnen betalen. Poorten moesten met de hand worden geopend.

De aanval, die vrijdag begon, heeft bedrijven en organisaties in veel landen in de wereld geraakt. Tot nog toe waren in Nederland geen gevallen bekend. Criminelen proberen sinds vrijdag computers over de hele wereld binnen te dringen via WannaCrypt, ook WannaCry genoemd.