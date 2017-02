Slideshow

PAL-V start verkoop Liberty Vliegende auto vanaf nu te bestellen

Het Nederlandse PAL-V is al jaren bezig met het ontwikkelen van een 'vliegende auto'. De orderboeken voor een productieversie zijn nu eindelijk geopend!

Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat PAL-V voor het eerst met prototypes zowel de weg als het luchtruim ontdekte. Sindsdien heeft het bedrijf niet stilgezeten, want inmiddels heeft het twee productieversies klaargestoomd. De goedkoopste van de twee, de Liberty Sport, kost (exclusief belastingen) € 299.000. De luxere, gelimiteerde en volledig naar wens te personaliseren Liberty Pioneer kost twee ton meer.



De PAL-V, (Personal Air and Land Vehicle), doet denken aan de eveneens Nederlandse Carver. Niet alleen qua uiterlijk, want ook bij de PAL-V beweegt de hele koets mee in bochten. Twee motoren drijven samen de propellors, of de achterwielen aan. Van rijmodus naar vliegmodus omschakelen (en andersom) duurt volgens PAL-V 5 à 10 minuten. Om op te stijgen heb je een stuk asfalt van 90-200 meter lang nodig, en minimaal 20 meter breed. Dan moet je overigens ook nog in het bezit zijn van een vliegbrevet.



Het is volgens PAL-V mogelijk om de Liberty zelfs zonder motor nog op een stuk terrein van 30 meter lang te landen. Er kan onder normale omstandigheden met snelheden tussen de 50 km/h en 180 km/h mee gevlogen worden. Op de weg is een maximumsnelheid van 160 km/h te halen. Aan de pomp kun je er overigens gewoon Euro 95 in gooien. De eerste PAL-V's zullen in de tweede helft van 2018 worden afgeleverd.