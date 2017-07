Slideshow

Pagani presenteert Zonda als Fantasma Evo Zonda nog altijd in leven

Wie dacht dat de Pagani Zonda nu toch echt tot het verleden behoort, die heeft het. Pagani heeft namelijk opnieuw een one-off gebouwd met de naam Fantasma Evo.

In 2012 schoof Pagani de Huayra naar voren als opvolger van de legendarische Zonda. Toch kon de Italiaanse fabrikant geen afscheid nemen van zijn illustere model. Om de zoveel tijd werd weer een speciale editie gepresenteerd en ook nu, jaren na het officieel afzwaaien van het model, is weer een one-off gepresenteerd. De laatste speciale Zonda die we te zien kregen, was de Zonda MD die vorig jaar werd getoond.

De speciale Zonda draagt de naam Zonda Fantasma Evo en is volgens Pagani gebouwd voor "[...] een speciale vriend". Wie dat is, houden de Italianen voorlopig geheim. Het lijkt erop dat ook deze Zonda weer over de 7,3-liter grote V12 beschikt die in de latere incarnaties van het model werd gehangen. Het lijkt er toch echt op dat de Zonda het eeuwige leven is gegund, en dat is wellicht maar goed ook.