Slideshow

Pagani Huayra Roadster dakloos naar Genève Opengewerkte Huayra in beeld

Het Italiaanse Pagani luidt het nieuwe jaar in met een tweetal 'teasers'. De kleine fabrikant heeft de Huayra Roadster klaarstaan voor de Autosalon van Genève!

In maart slaat de Autosalon van Genève zijn poorten open en het is die autobeurs waarin Pagani Automobili een geschikt podium ziet om de Huayra Roadster op te introduceren.

Al in 2014 werd een Roadster-versie van de in 2012 gelanceerde Huayra aangekondigd. Daarmee krijgt de Zonda-opvolger de beschikking over nóg een nieuwe versie. Eerder maakten we kennis met de extreme Huayra BC. De Pagani Roadster kreeg van zijn scheppers een verwijderbaar hard dakje mee. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook zijn opvolger over die constructie komt te beschikken.

Net als zijn dichte broer zal ook de Huayra Roadser in beperkte oplage geproduceerd worden. Op motorisch vlak verwachten we uiteraard de terugkeer van de van Mercedes-AMG afkomstige 6,0-liter V12. Of de Huayra Roadster wat motorische kracht betreft de 800 pk van de Huayra BC overneemt, valt nog te bezien. In maart weten we meer!