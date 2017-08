Slideshow

Overzicht: uitsloverij van autobouwers Tienmaal over de top

Hobbyisten die zelf een groter motorblok in hun vierwieler sleutelen, zijn in AutoWeek regelmatig aan het woord gekomen. Autofabrikanten laten zich zélf echter ook regelmatig gaan. Dit zijn de tien extreemste voorbeelden!

In een tijd waarin auto's steeds kleinere turbomotoren onder de kap krijgen, kan deze lijst best een verfrissende werking hebben. Van een gigantische V12 in een SUV tot een V10 achter de voorstoelen van een sedan, het is allemaal present. Een ranglijst is dit overigens niet, want wat de leukste is, horen we graag van jou. De lijst is op alfabetische volgorde.

Alfa Romeo 164 ProCar (1988)

Op het eerste gezicht een Alfa 164 met een achtervleugel, maar onderhuids is daar weinig meer van over. Voor- en achterzijde kunnen volledig worden verwijderd, zodat de V10 tussen de voorstoelen en de achteras in volle glorie te zien is. Het de 3,5-liter grote racemotor werd speciaal voor deze 164 ontwikkeld en levert 629 pk bij, jawel, 13.300 tpm. De auto, die bedoeld was voor deelname aan de Amerikaanse ProCar-races maar daar nooit aan toe kwam, kwam eerder uitvoerig aan bod op deze site.

BMW X5 Le Mans (2000)

Net als de Alfa Romeo heeft deze X5 een echt raceblok onder de kap. De naam geeft al weg waar de gigantische V12 uit afkomstig is. Het zes liter grote blok levert maar liefst 700 pk en 720 Nm. Denk niet dat BMW deze auto alleen bouwde om de show te stelen op de beursvloer, want deze opper-SUV ging daadwerkelijk de Nürburgring te lijf.

Ford Transit Supervan 3 (1994)

Ford kwam niet één-, niet twee-, maar liefst driemaal met een extreme Transit met de naam 'Supervan'. De auto's, die uiteraard hun oorsprong hebben in het auto- en Transitgekke Engeland, hadden alleen qua uiterlijk wat met Fords besteller van doen. De laatste verschijningsvorm, de Supervan 3, was in feite een verbouwde versie van de Supervan 2. Ook deze auto droeg een puur raceblok met zich mee, in dit geval een V8 van Cosworth die z'n maximumvermogen van 730 pk bij 13.500 tpm aantikte. We durven nauwelijks te denken aan het geluid.

Nissan Juke R (2012)

Deze Juke is de minst zeldzame auto van deze lijst. Nissan hield het namelijk niet bij één showexemplaar, maar maakte naar verluidt 23 exemplaren van de Juke met de aandrijflijn van een GT-R. Want jawel, deze compacte cross-over heeft de 545 pk sterke V6 van Nissans supersporter onder de kap. Bij Nissan vinden ze kennelijk niets gek genoeg, want later volgde er nog een Juke R Nismo met maar liefst 600 pk.

Nissan Micra R (2003)

Nog een Nissan op deze lijst, want in 2003 besloot de Engelse afdeling van het Japanse merk dat het een goed idee zou zijn om een 265 pk sterke vierpitter uit de BTCC in de schattig ogende hatchback te hangen. Ook deze Nissan kreeg later nog een krachtkuur aangemeten, want in 2005 besloot men dat een stevig opgepepte versie van de 3,5-liter v6 uit de 350Z een nóg beter pakket zou vormen met de heftig uitgebouwde Micra. Mooi volk, die Britten.

Opel Astra OPC X-Treme Concept (2001)

In 2001 besloot Opel dat het tijd was om de DTM-Astra eenmalig om te bouwen tot 'straatauto'. Veel meer dan het verwijderen van de stickers en het toevoegen van modieuze OPC-wielen was er echter niet voor nodig om tot deze concept-car te komen. Het rode, erg brede gevaarte met vleugeldeuren werd aangedreven door een 4.0 V8 met 440 pk en had een top van dik 300 km/h.

Opel Omega V8 (2001)

Deze zilvergrijze sedan is met afstand de meest gedistingeerde verschijning van het veld. Dat heeft een reden, want Opel had de intentie om de Omega V8 daadwerkelijk te gaan bouwen. Dat lijkt extremer dan het is, want het Australische broertje van de Omega, de Holden Commodore, was er wél met V8. De Omega uiteindelijk toch niet, want verder dan deze concept-car is Opel nooit gekomen.

Renault Espace F1 (1994)

De Renault Espace F1 is misschien wel het bekendste voorbeeld van een volumemodel met een extreme aandrijflijn. Die bekendheid is niet zo verwonderlijk, want wie een V10 uit de Formule 1 in de moeder aller MPV's hangt, staat direct in het middelpunt van de belangstelling. Hier lees je alles over deze extreme Fransman.

Toyota Aygo Crazy (2008)

We gaan opnieuw naar Engeland, maar zoomen ditmaal in op Toyota. Ook dit is een hatchback met middenmotor en achterwielaandrijving. In het geval van de Aygo ging het om een 1.8 uit de MR2 en Celica die er 197 pk levert. Het zorgt voor een 0-100-tijd in 5,8 seconden, bizar snel voor een Aygo.

Volkswagen Golf W12 650 (2007)

Ook Volkswagen heeft zich ooit gewaagd aan het concept 'hatchback met middenmotor'. Gezien de hoeveelheid concept-cars is het eigenlijk verwonderlijk dat dit idee alleen bij Renault het productiestadium heeft gehaald. In het geval van de Duitsers werd er een gigantische twaalfpitter in een extreem uitgebouwde Golf gelepeld. De auto, die 650 pk en 750 Nm levert, gaat van 0 naar 100 in 3,7 seconden en is nog altijd in Autostadt in Wolfsburg te bewonderen.