Slideshow

Over de grens: opfrisser voor Toyota Prius C Compacte hybride mag weer even mee

Veel nieuws uit de hoek van Toyota. We blikken over de grens en komen uit in de Verenigde Staten waar Toyota de vernieuwde Prius C heeft gepresenteerd.

In Detroit presenteerde Lexus de compleet nieuwe LS en Toyota schoof er de volledig vernieuwde Camry naar voren. Vandaag werd Toyota's modellengamma aangevuld met een wel heel hete versie van de Yaris, een moment dat samenviel met de presentatie van de gefacelifte reguliere Yaris. In de Verenigde Staten staat nu een vernieuwde Prius C, maar wat is dat precies?

De eind 2011 gelanceerde Prius C, in het thuisland Aqua geheten, is een compacte hybride auto die wat formaat betreft te vergelijken valt met de huidige generatie van de Yaris, een auto waar de Prius C zijn B-platform mee deelt. In Nederland mag de Prius C dan compleet onbekend zijn, in het thuisland verkocht Toyota de laatste twee decennia van geen ander model meer auto's.

De Prius C heeft een een elektromotor gekoppelde 1,5-liter metende VVTi viercilinder als kloppend hart. Dat klinkt bekend, de Yaris Hybrid heeft immers ook een dergelijke aandrijflijn. De iets meer dan 1.100 kilo wegende Prius C moet nu een gemiddeld verbruik van 5,1 l/100 km kunnen halen.

Terug naar de bijpuntsessie, al is er van heftige wijzigingen eigenlijk geen sprake. De neus blijft nagenoeg gelijk aan dat van het origineel, al plaatst Toyota her en der wat zwarte details. Ook aan de achterzijde vinden we zwarte aankleding en wel in de vorm van een achterspoiler. Ook is de achterbumper voortaan zwart. Op veiligheidsgebied, voegt Toyota zijn SafetySense-pakket toe aan de standaarduitrusting.