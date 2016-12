Slideshow

Over de grens: frisse Nissan Dayz Roox

We zijn nog in afwachting van het grote nieuws uit Detroit dat over enkele weken losbarst. Een ideaal moment om weer eens over de grens te kijken om te zien wat men aldaar kopen kan.

Het is maart 2013 als Nissan en Mitsubishi hun samen ontwikkelde nieuwste generatie kei-cars presenteren. Nissan noemde zijn smalle stadsrakker Dayz terwijl Mitsubishi typenaam eK achterop zijn inzending plakte. Veelal worden kei-modellen op termijn vergezeld door een hogere variant. In het geval van de Nissan Dayz werd die variant later in 2013 als Dayz Roox naar voren geschoven. Met twee schuifdeuren!

Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder en acht Nissan de tijd rijp om de Dayz Roox een opfrisbeurt te geven. Wereldschokkend zijn de wijzigingen niet, maar het is interessant te zien dat ook kei-cars als de Dayx Roox actueel worden gehouden door de toevoeging van een V-Motion-achtige grille die Nissan momenteel op zijn modellen toepast. Meer dan een chroomstrip onder de grille en een nieuwe voorbumper nemen we dan ook niet waar.

Nissan biedt de Dayz Roox in diverse smaken aan. Naast de reguliere Dayz Roox is er de Dayz Roox Highway Star, een luxueuzer aangekleed model met een compleet andere voorzijde. De Highway Star beschikt over nieuwe koplampunits én krijgt van Nissan ook een nieuwe V-Motion grille. Leren bekleding, fraaiere afwerking en standaard lichtmetalen wielen zorgen voor extra aantrekkingskracht ten opzichte van de reguliere Dayz. Nieuw voor alle Dayz-versies is de komst van een grootlichtassistent. Cruise control is voortaan standaard.

Ook nieuw zijn de Dayz Roox Bolero en de Rider. De Bolero heeft een compleet eigen grille en staat op lichtmetalen wielen mee die we als retro zouden kunnen bestempelen. De Rider is een voor rolstoelgebruikers geprepareerde variant, compleet met een draaibare bestuurdersstoel en ruimte voor een rolstoel achterin.