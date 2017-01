Slideshow

Oude Seat 1430 van Julio Iglesias onder de hamer Moet nog 25.000 opbrengen

Nog ver voordat hij de best verkopende Spaanse artiest aller tijden werd en hij vooral per privéjet reisde, reed de Spaanse zanger Julio Iglesias zelf in zijn eigen autootje naar zijn concerten. Die auto, een Seat 1430 uit 1972, wordt nu geveild.

Iedereen moet ergens beginnen, zo ook Julio Iglesias. Met de Seat 1430 had hij in zijn beginjaren als muzikant nou niet bepaald flitsend vervoer. Toch was Iglesias destijds best positief over het comfort en de prestaties van de auto, zo zou volgens de veilingmeester blijken uit een interview in een krant. De verwachte opbrengst voor de 1430 van Iglesias ligt tussen de 25.000 en 32.500 euro. Daarvoor krijg je in wezen een tot Seat omgedoopte Fiat 124 Special met Fiat 125-invloeden. In die tijd viel Seat namelijk nog onder de vleugels van Fiat.

De auto, die 74.000 kilometer heeft gereden, bleef tot 1976 eigendom van Julio Iglesias, daarna gaf hij de auto cadeau aan zijn manager. Twee jaar geleden verkocht die de auto aan de huidige eigenaar, die nu besloten heeft om de auto te laten veilen. ''De Seat 1430 is een authentiek juweel voor liefhebbers van populaire klassiekers uit de Spaanse auto-industrie, dat deze auto ook nog eens eigendom is geweest van een succesvolle en beroemde Spaanse zanger maakt hem extra uniek'', aldus de veilingmeester van Catawiki, die de auto veilt. Uit bonnen zou zijn gebleken dat Iglesias de auto nieuw kocht voor ongeveer 155.000 Pesetas, omgerekend zo'n 925 euro.