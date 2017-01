Slideshow

Oslo verbiedt dieselauto's Overdag even geen toegang met zelfontbrander

De Noorse hoofdstad Oslo sluit z’n poorten overdag voor dieselauto’s. Tussen 6.00u en 22:00u komen zelfontbranders er niet meer in.

Oslo laat er geen gras over groeien: de maatregel is vanaf vandaag van kracht. Dat betekent dat wie vanmorgen met een diesel de stad in is gereden, kans loopt om beboet te worden. De sanctie bedraagt volgens The Guardian 1.500 kronen, een naar Noorse begrippen erg milde 165 euro. De reden voor de acute invoering is een momenteel erg slechte luchtkwaliteit, die naar verluidt wordt veroorzaakt door het koude, erg windstille weerbeeld. Daardoor zou de vervuiling langer blijven hangen, met alle gevolgen van dien.

";De acute vervuiling vormt een potentieel gevaar voor kinderen, ouderen en astmatische mensen", vertelt milieu-verantwoordelijke Gerd Robsahm Kjørven aan het Noorse The Local. Dat gezondheidsrisico wordt ook door Lan Marie Berg van 'De Groenen' aangedragen: ";Ik snap dat dit verbod uitdagingen met zich meebrengt, maar aan de andere kant kunnen we niet zomaar alle kwetsbare mensen vertellen dat ze binnen moeten blijven". Haar tegenstrever van de 'Fremskrittspartiet', Aina Stensersen, laat die overlast zwaarder wegen dan het eventuele gezondheidsrisico. ";Ik vind het ironisch dat mensen die door het vorige kabinet bijna gedwongen werden om een diesel-auto aan te schaffen, nu beloond worden met een inrijverbod", vertelt zij aan dezelfde Noorse krant.

Plug-in hybrides met een dieselmotor en auto's die gebruikt worden voor commerciële doeleinden – denk aan taxi's – mogen nog wel de start in. Wanneer het verbod weer wordt opgeheven, is nog niet bekend. Noorwegen kwam eerder in het nieuws door het gerucht dat het de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor op termijn permanent zou willen verbieden, maar ontkent zulke plannen vooralsnog.