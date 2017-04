Slideshow

Opvolger Fiat Punto heet Argo Aflosser draagt nieuwe naam

Fiat laat aan de Braziliaanse consument weten spoedig een nieuw familielid te verwelkomen. De nieuweling heet Argo en dient zeer waarschijnlijk ter vervanging van de Punto!

Fiat do Brasil, de Braziliaanse tak van Fiat, laat weten dat het spoedig meer informatie zal vrijgeven van een volledig nieuw model: de Argo. Fiat laat weten dat de Argo een auto is die vanaf de basis nieuw is ontwikkeld. De Italianen noemen de Argo een premium hatchback, al zal daar enige marketingtaal op van toepassing zijn.

Hoewel Fiat de naam Tipo afstofte voor zijn nuchtere C-segmenter, laat het merk zien toch nieuwe modelnamen te kunnen bedenken. Zo bracht Fiat in Zuid-Amerika onder andere de Toro en de Mobi op de markt. Voor de auto die waarschijnlijk de Punto gaat opvolgen, lijkt dus ook een nieuwe naam bedacht te zijn: Argo.

Naar verluidt trekt Fiat in mei het doek van zijn nieuwste wapen, een auto die meer dan welkom is. De huidige derde generatie van de Punto stamt in de basis namelijk al uit 2005. Door de jaren heen is de auto aardig opgefrist. Tot 2009 ging hij als Grande Punto door het leven, waarna de naam Punto Evo op de auto werd geplakt. Sinds 2012 heet de Italiaanse B-segmenter gewoon weer Punto.

De laatste jaren ziet Fiat z'n Punto-verkopen in Nederland aardig inzakken. In 2011 beleefde de Punto z'n topjaar in Nederland met 10.340 verkochte exemplaren. In 2012 zakte de verkoopcijfers in naar 4.540 stuks. In 2013, 2014, 2015 en 2016 zakten de verkopen terug naar respectievelijk 2.214, 2.173, 1.824 en 755 stuks.