Slideshow

Opvolger Aston Martin Vantage in beeld DB10 voor de 'gewone' man

De Aston Martin Vantage loopt op zijn einde. De opvolger is bijna klaar en wij hebben beelden en de eerste details van de auto die is geïnspireerd op de DB10 waar James Bond in Spectre in reed.

De Aston Martin Vantage gaat al weer mee sinds 2005 en zelfs in deze schijnbaar tijdloze klasse is er naast een tijd van komen ook een moment waarop het model zijn langste tijd heeft gehad. Aston Martin is al een hele tijd bezig met het fijnslijpen van de opvolger, iets wat we weten dankzij onregelmatig voorbij komende mules en prototypes.

Woensdag hebben we opnieuw beeld van de volgende Aston Martin Vantage en weten we bovendien uit betrouwbare bron weer wat meer over de auto te melden. Het exemplaar op deze foto's zou nagenoeg af zijn. Het ontwerp is sterk geïnspireerd op de DB10, de concept car die speciaal voor de James Bond-film Spectre werd gemaakt, en daarmee lost Aston Martin de eerdere belofte in dat de DB10 een richtlijn zou zijn voor het ontwerp van toekomstige productiemodellen.

Eerder suggereerden we dat de Vantage-opvolger de vierliter V8 met dubbele turbo uit de laboratoria van AMG krijgt. Onze bron bevestigt dat. Het blok werd onlangs nog toegevoegd aan het palet van de DB11, waar het 510 pk en 675 Nm levert.

Liefhebbers hoeven hun geduld niet al te lang meer op de proef te stellen. CEO Aston Martin Andy Palmer verklapte onlangs al dat de opvolging van de Vantage een feit is voordat het jaar ten einde loopt.