Opvallende uitspraken topman VW 'Alles wat Tesla kan, kunnen wij beter'

Hoewel Dieselgate Volkswagen maar blijft achtervolgen, zit de marketingmachine van het bedrijf bepaald niet stil. Nu nemen de Duitsers Tesla maar weer eens op de korrel.

In een nieuwe poging om ons het dieselschandaal te doen vergeten, doet Volkswagen-CEO Herbert Diess allerlei uitspraken die op zijn minst opmerkelijk te noemen zijn. Zo liet VW's topman zich tijdens een persconferentie in thuishaven Wolfsburg ontvallen dat het merk in 2025 '1 miljoen elektrische auto's per jaar bouwt', iets dat Tesla al in 2020 van plan is. Sowieso werd gedurende Diess' toespraak overduidelijk dat Volkswagen Tesla op de korrel heeft. 'Alles wat Tesla kan, kunnen wij beter', zei Diess. Om daar nog aan toe te voegen: 'Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij in deze nieuwe wereld marktleider worden.'

Voorsprong

Diess vergeet daarbij gemakshalve dat Tesla inmiddels een jarenlange voorsprong heeft op Volkswagen, dat op het moment slechts twee geëlektrificeerde auto's in het gamma heeft: een e-Up en een e-Golf. Natuurlijk, Volkswagen is een enorm concern met dito slagkracht en is voornemens om op korte termijn met betaalbare EV's op de proppen te komen (waarbij de futuristische I.D., I.D. Buzz en I.D. Crozz ons een voorzichtig kijkje in de toekomst gunnen), maar de vraag is of het grote publiek daarop zit te wachten. Bovendien kampt Volkswagen vooralsnog met een behoorlijk imagoprobleem. Het lijkt dus zaak om eerst de boel op orde te krijgen en het vertrouwen van de consument terug te winnen voordat iets als 'werelddominantie' überhaupt in zicht komt.