Opnieuw winst voor PSA Goede basis voor Opel-onderhandelingen

Voor het derde jaar op rij wist PSA, het concern dat Peugeot, Citroën en DS omvat, in 2016 winst te realiseren. De cijfers zagen er zelfs fors rooskleuriger uit dan in 2015.

Met een winst van 3,24 miljard wist PSA in 2016 namelijk een 18 procent beter resultaat te noteren dan in 2015. Daarmee wordt een stijgende lijn voortgezet, want in 2014 noteerde het Franse concern voor het eerst winst na een drie jaar in de rode cijfers. Waar destijds de sluiting van een fabriek en het schrappen van vele banen nodig waren voor een positief resultaat, dankt PSA z'n mooie cijfers deze keer aan een verkoopstijging van 5,8 procent en een efficiëntere werkwijze. Het goede nieuws brengt de Fransen er bovendien toe om voor het eerst sinds 2011 0,48 cent per aandeel divident uit te gaan keren.

Zulke cijfers zijn natuurlijk altijd goed nieuws, maar spelen in het geval van PSA een extra grote rol omdat het bedrijf van plan is de Europese tak van General Motors over te nemen. Mocht de aanschaf van Opel en Vauxhall succesvol worden afgerond, is PSA in één klap de op één na (Volkswagen) grootste speler op de Europese automarkt worden.