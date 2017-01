Slideshow

Opnieuw minder klassiekers in 2016 Gevolgen belastingregels duidelijk zichtbaar

Als gevolg van de gewijzigde regels omtrend de mrb-vrijstelling voor oldtimers hebben er sinds 2012 gote veranderingen plaatsgevonden in de klassiekerwereld. In 2016 is het ‘bejaarde wagenpark’ voor het vierde jaar op rij geslonken.

Tussen 2012 en 2014 ging het roer op oldtimergebied volledig om in Nederland. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting die alle auto's van 25 jaar en ouder tot die tijd genoten, verschoof naar 40 jaar. Er kwam weliswaar een overgangsregeling, maar voor eigenaars van klassiekers op LPG of diesel gold die niet en werd het rijden met een oudere auto in één klap een stuk onaantrekkelijker.

Nu was dat natuurlijk ook de bedoeling van het aanpassen van de belastingregels. Dat die hun doel niet hebben gemist, blijkt wel uit de hoeveelheid klassiekers die sindsdien ons land verlaten heeft. De cijfers van 2016 zijn wat dat betreft tekenend. Vorig jaar verlieten 14.247 auto's van 25 jaar of ouder ons land, terwijl er slechts 4.068 bijkwamen. In 2012 waren die rollen nog volledig omgedraaid. Toen kwamen er 12.230 klassiekers bij, terwijl er slechts 5.575 werden uitgevoerd.

Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het totale klassieke wagenpark. Om een goede vergelijking te maken, hanteren we nog altijd de definitie '25 jaar of ouder' voor een klassieke auto. In januari 2016 waren er 295.797 oldtimers in ons land, waarvan 128.248 exemplaren in de categorie 40+ vielen. In 2013, een topjaar op dit gebied, waren dat er nog 320.260. Het aandeel veertigplussers was toen wel een stuk kleiner: 'slechts' 101.403 auto's voldeden destijds aan die omschrijving.

In de eerste AutoWeek Classics van 2017, die nog de hele maand in de winkel ligt, gaan we uitgebreid in op dit onderwerp. Daarbij komt de hoeveelheid klassiekers per merk aan het licht én gaan we in gesprek met experts van de KNAC, Bovag, Stichting Autobelangen en de autohandel.