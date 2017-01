Slideshow

Opnieuw meer files in 2016 Vooral A4 wordt steeds drukker

In 2016 is de filedruk weer gestegen. Er stond afgelopen jaar ruim 11 procent meer file dan een jaar eerder.

De VID (Verkeersinformatidienst) heeft de definitieve filecijfers van 2016 bekendgemaakt. Over heel 2016 gezien stond er landelijk 11,3 procent meer file dan in 2015. Bij elkaar opgeteld stonden we - naar schatting - 60 miljoen uur in de file.



Qua knelpunten is de A4 bij Zoeterwoude-Dorp de nieuwe koploper, waarmee het de A20 bij knooppunt Terbregseplein van de eerste plek stoot. De VID verwacht dat de situatie op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam (in beide richtingen) de komende jaren alleen maar slechter wordt.



Kijken we naar de drukste trajecten, dan staat nog steeds de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam op nummer 1. De VID acht de kans groot dat volgend jaar het eerdergenoemde traject op de A4 het drukste traject wordt. Als verklaring noemt men de openstelling van het nieuwe stuk A4 bij Midden-Delfland. Sindsdien is de drukte flink toegenomen.



Mede vanwege de crisis is het nog niet zo druk op de weg als in 'topjaar' 2007. De VID verwacht dat het filerecord van dat jaar in het huidige tempo in 2020 zal sneuvelen. De aantrekkende economie zorgt onder andere voor steeds meer verkeer.



De drukste knelpunten

1 A4 Den Haag - Amsterdam Zoeterwoude-Dorp 2 A20 Hoek van Holland - Gouda Moordrecht 3 A20 Hoek van Holland - Gouda Terbregseplein 4 A1 Amsterdam - Amersfoort Eembrugge 5 A20 Gouda - Hoek van Holland Nieuwerkerk a/d IJssel 6 A28 Amersfoort - Utrecht Rijnsweerd 7 A4 Amsterdam - Den Haag Zoeterwoude-Rijndijk 8 A27 Utrecht - Gorinchem Noordeloos 9 A12 Arnhem - Oberhausen Duiven 10 A1 Amersfoort - Amsterdam Eembrugge



De drukste trajecten

1 A1 Amersfoort - Amsterdam 2 A1 Amsterdam - Amersfoort 3 A20 Hoek van Holland - Gouda 4 A12 Utrecht - Den Haag 5 A4 Den Haag - Amsterdam 6 A4 Amsterdam - Den Haag 7 A27 Utrecht - Gorinchem 8 A2 Utrecht - Den Bosch 9 A9 Amstelveen - Alkmaar 10 A20 Gouda - Hoek van Holland