Opnieuw in beeld: nieuwe Rolls-Royce Phantom Lichtvoetig in de sneeuw

De gloednieuwe Rolls-Royce Phantom is opnieuw voor de camera verschenen. Deze keer met een klein beetje minder camouflage en een extra lange wielbasis.

Rolls-Royce is druk aan het werk om de volgende generatie van de Phantom klaar te stomen. Na veertien jaar zwaait de auto die het merk opnieuw op de kaart zette af, om het stokje door te geven aan deze achtste generatie.



Zoals duidelijk te zien is, zal de nieuwe generatie direct als Phantom te herkennen zijn. In grote lijnen blijft Rolls-Royce trouw aan de uitgaande generatie, maar de nieuwe Phantom is op een aantal fronten wat verfijnder. Zo krijgt de auto naar de achterkant een wat vloeiender aflopende lijn en bespeuren we zelfs wat rondere vormen in de neus. De achterlichten doen ons qua vorm enigszins denken aan die van de Bentley Mulsanne. We zien nu dankzij het ontbreken van wat camouflage de achterruiten en de C-stijl duidelijker. Daar blijven grote verrassingen ook uit.



De grootste verandering zie je niet direct af aan het uiterlijk: de Phantom wordt namelijk een stuk lichter. Dankzij een grotendeels uit aluminium opgetrokken modulair platform moet de kolos met een stuk meer zelfvertrouwen op de weegschaal kunnen staan. Naast de nieuwe Phantom moeten ook andere Rolls-Royces, zoals de Cullinan, op dat platform komen. Niet alleen het gewicht neemt af, maar ook het aantal carrosserievarianten. De Drophead en Drophead Coupé gooien de handdoek in de ring. We verwachten de introductie van de nieuwe Phantom volgend jaar.