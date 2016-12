Slideshow

Opnieuw in beeld: Kia 'GT' Soepele lijnen uit Korea

Over zo'n 2,5 week stelt Kia officieel de productieversie van de GT Concept aan de wereld voor. Vandaag duikt de nieuwe sportieveling weer op in een video!

Al enige tijd heeft Kia een teasercampagne draaien waarmee het merk opwarmt voor de komst van wat een vijfdeurs coupé lijkt te worden. In een eerdere 'plaagvideo' liet Kia de auto los op de Nürburgring waar de Koreaan een topsnelheid van 244 km/h wist te halen. Ook de tijd die nodig is voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h werd vrijgegeven: 5,1 seconden. De snelste Kia ooit duikt vandaag opnieuw op in bewegend beeld.

Nog altijd is niet bekend hoe Kia zijn nieuweling, die al eens nagenoeg zonder camouflage opdook, gaat noemen. Wel is duidelijk dat het de productieversie wordt van de GT Concept die het merk in 2011 liet zien. Wat er onder de kap ligt, is tot op heden ook nog een raadsel. De sportversie zal waarschijnlijk een 3,3-liter metende zescilinder meekrijgen, lager op de ladder is dan plek voor een 2.0 turboblok.

Of de auto ook naar Nederland komt, valt nog te bezien. Op 8 januari weten we meer, dan debuteert de bijzondere nieuwkomer tijdens de North American International Auto Show in Detroit.