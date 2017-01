Slideshow

Opnieuw in beeld: Hyundai Veloster Asymmetrie keert terug!

Hyundai werkt aan een tweede generatie van zijn vrolijkste vogel: de Veloster. Vandaag zien we de auto ingepakt en wel langs de lens van onze cameraman rijden.

In 2011 maakte de wereld kennis met de Veloster, een bijzonder gelijnde hatchback van Hyundai met een wel heel bijzondere indeling van de portieren. Aan de linkerzijde beschikte de Veloster over één portier, waar de rechterflank van de auto werd ingedeeld met twee exemplaren.

Goed nieuws voor wie fan was en is van het excentrieke karakter van de Veloster: ook de tweede generatie lijkt de bijzondere deurindeling te krijgen. Verder lijkt ook de algehele lijn van de auto intact te blijven. Uiteraard is het design gemoderniseerd en voorzien van details die we kennen van de recent gelanceerde i30.

In Nederland werd de asymmetrische Hyundai bepaald geen verkoopknaller. In de paar jaar dat het model op de Nederlandse verkooplijsten stond, heeft Hyundai er 319 van weten te verkopen. Het zal nog even duren voordat de compleet nieuwe Veloster aan de buitenwereld mag snuffelen, hij verschijnt namelijk niet voor volgend jaar op de markt. Het zal nog moeten blijken of de nieuwe generatie Nederlandse bodem onder zijn wielen krijgt.