Opnieuw in beeld: Elextra's ambitieuze EV Zwitsers ontwerp, Duitse genen

Wie even de andere kant op kijkt, loopt zomaar het gevaar de introductie van een handjevol startups te missen. Vandaag laat het in Zwitserland in het leven geroepen Elextra meer van zijn eerste auto zien.

Het is februari als we voor het eerst lucht krijgen van het bestaan van Elextra, een startup-onderneming die een vierdeurs EV in het vat heeft zitten. De beoogde elektrische vierzitter lijkt op papier - net als veel van zijn andere startup-broers - in elk geval indrukwekkend te worden. Dankzij vierwielaandrijving moet de vierdeurs supercar in 2,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Eerder zagen we het Lamborghini-achtige silhouet van Elextra's eerstgeborene, nu zijn ook voor- en achterzijde in beeld verschenen.

Elextra is het geesteskind van de Deense ondernemer Paul Sohl. De auto is getekend in Zwitserland, maar moet - als het bedrijf daadwerkelijk van de grond komt - in Stuttgart geproduceerd gaan worden. Elextra hoopt zo'n 100 auto's te kunnen bouwen.