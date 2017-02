Slideshow

Opnieuw in beeld: DS '7' Nieuwe cross-over naar Genève

Onze spionagefotograaf heeft, al rillend van de kou, zijn camera weten te richten op een ingepakte DS. Het gaat om de nieuwe cross-over die het merk meebrengt naar de Autosalon van Genève.

Gisteren schreven we al over een op internet verschenen foto waarop een hagelnieuwe cross-over van DS te zien was. De oranjekleurige SUV had zijn camouflagekostuum thuis gelaten. Vandaag duikt de auto opnieuw op, ditmaal wél van stickerwerk voorzien.

De voorzijde van de auto hebben we al kunnen aanschouwen, iets dat aantoonde dat de nieuwe DS op uiterlijk gebied overeenkomsten vertoont met de Wild Rubis Concept. Ook het eerste beeld van de achterzijde van dit prototype bevestigt dat. We zien relatief hoog geplaatste koplampunits, al lijkt de kentekenplaat op het productiemodel te verhuizen van de achterbumper naar de -klep.

Met zijn nieuwe cross-over wil DS auto's als de BMW X3, Audi Q5 en Mercedes-Benz GLC-klasse het leven zuur gaan maken.

De officiële kanalen van DS hebben nog niets over het model gecommuniceerd, vooralsnog is dan ook nog niet met zekerheid te zeggen welk getal DS op zijn cross-over plakt. In de wandelgangen wordt echter '7' genoemd, aan aanduiding die we gemakshalve, met een kleine slag om de arm, aanhouden