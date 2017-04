Slideshow

Opgefrist: Hyundai Xcent i10-met-sedankont vernieuwd

In ons land kent de Hyundai i10 slechts één vorm: de vijfdeurs hatchback. In onder andere India is hij sinds 2014 ook als Xcent te krijgen, in feite een i10 sedan. Het is die kleine Koreaan die nu is opgefrist.

De in 2013 gelanceerde tweede generatie Hyundai i10, in India met 10 centimeter langere wielbasisverkocht als Grand i10, werd voor de Europese markt vorig jaar gefacelift. Ook de sedanversie van de i10, de Xcent, is nu gemoderniseerd. Opvallend gegeven: het front van de Xcent wordt niet in dezelfde vorm gegoten als die van zijn hatchbackbroer.

De in India geproduceerde Xcent is een zeer compacte sedan die de lange wielbasis van de Grand i10 leent. De grille, bumpers en verlichting wijken duidelijk af van die van de gefacelifte i10. Aan de achterzijde zijn de relatief kleine lichtunits van de pre-facelift Xcent vervangen door beduidend bredere exemplaren. Voor het eerst is de Xcent te krijgen met een vinantenne en op de motorenlijst komt een nieuwe 75 pk sterke 1,2-liter-CRDi-dieselblok te staan. Op benzinevlak valt er ook niet al te veel te kiezen. Een 83 pk sterke 1.2 is de enige optie.

In het interieur zijn de wijzigingen meer in lijn met die van de gefacelifte i10. Hyundai stelt een 7,0-inch-touchscreen beschikbaar, behorend bij het infotainmentsysteem dat nu Apple Car Play, Android Auto en MirrorLink ondersteunt.

In India moet de auto het opnemen tegen de Honda Amaze en de Suzuki Swift Dzire. Van die laatste wordt spoedig een nieuwe generatie verwacht.