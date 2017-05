Slideshow

Opgefrist: BMW 1-serie Minimale wijzigingen

De huidige 1-serie is sinds 2011 op de internationale verkooplijsten te vinden en werd twee jaar geleden gefacelift. Nu is het tijd voor een tweede dosis frisse energie.

Van een echte facelift is geen sprake, hoewel BMW spreekt over "de nieuwe 1-serie". Wat BMW wel doet, is het lanceren van nieuwe speciale uitvoeringen en het op detail perfectioneren van zijn kleinste model.

De 1-serie is vanaf september leverbaar in de nieuwe uitvoeringen Edition Sport Line Shadow, Edition M Sport Shadow en Edition Shadow. Die laatste is alleen bestemd voor de M140i en is te herkennen aan een geheel zwarte grille en zwarte inzetstukken in de koplampunits. Ook zijn de achterlichten donkerder dan die van de reguliere versie.

Verder profiteert de 1-serie van twee nieuwe kleuren, Sunset Orange en Seaside Blye. Tevens zet BMW vijf nieuwe 17 en 18 inch grote wielen op de bestellijst. Het dashboard wordt opgewaardeerd en is voortaan iets meer op de bestuurder gericht. Voor het interieur zijn nieuwe materialen beschikbaar. Verder monteert BMW de laatste versie van zijn iDrive-infotainmentsysteem in de 2-serie, gekoppeld aan een 8,8 inch metend display.

Het motorengamma blijft uit dezelfde brede selectie bestaan als momenteel het geval is. Dat betekent dat de lijst met benzinemotoren begint bij de 109 pk sterke 116i en oploopt tot de 340 pk sterke M140i, mét of zonder xDrive. Op dieselvlak start de lijst bij de 95 pk sterke 114d, om te eindigen bij de 224 pk krachtige 125d.