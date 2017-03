Slideshow

Opfrisbeurt voor Lotus Elise Gelijk extra lichte Sprint 220

Lotus heeft de Elise een subtiele facelift gegeven. De introductie van de opgefriste Elise valt samen met die van een extra lichte versie.

Om ervoor te zorgen dat de Elise er weer even tegenaan kan, heeft Lotus de auto een subtiele opfrisbeurt gegeven. De voor- en achterbumper werden gewijzigd, de achterlichten zijn nieuw en in het interieur werd onder andere het schakelmechaniek onder de versnellingspook zichtbaar gemaakt.



Tegelijk met de facelift komt de extra lichte Sprint-versie. Die is met een leeggewicht van 798 kilo gerust vederlicht te noemen. De gewichtsbesparing werd bereikt door meer koolstofvezel toe te passen in het koetswerk. Met de van Toyota afkomstige 220 pk sterke 1.8 benzinemotor met supercharger is de Sprint 220 goed voor een 0-96 km/h-acceleratie die 4,1 seconden in beslag neemt. De versie met de atmosferische 1,6-liter motor heeft er 5,9 seconden voor nodig. In Engeland mag de auto voor minimaal € 37.144 mee naar huis. In mei verschijnt ook de Elise Cup 250, die tot 40 kilo lichter wordt dan de huidige versie.