Open en bloot: nieuwe Volkswagen Touareg Ook nieuwe Polo nog eens op de foto

Op de parkeerplaats naast de vorige week gespotte nieuwe Polo, staat ook de nieuwe Volkswagen Touareg!

Er is iemand niet zo goed aan het opletten op de parkeerplaats bij het vliegveld in Johannesburg, want naast de vorige week gefotografeerde nieuwe Polo, blijkt nu ook de nieuwe Touareg vrijwel ongecamoufleerd te zien te zijn.



We danken de Zuid-Afrikaanse site CarMag voor de foto. De man die de Touareg op de foto zette, werd volgens hen al snel verjaagd en de auto werd afgedekt. Zoals we zien gaat Volkswagen ook met de Touareg voor een evolutie van het huidige model. De neus is wel duidelijk scherper getekend en gaat qua ontwerp achter die van de Passat aan. De patenschetsen die we eerder zagen, gaven al weg wat we van de auto mochten verwachten.



De nieuwe Touareg moet dankzij het MLBevo-platform een stuk lichter worden dan de huidige generatie. Dat platform doet ook al dienst bij de Audi Q7 en Bentley Bentayga. De inmiddels zeven jaar oude huidige Touareg zal naar verwachting nog dit jaar afgelost worden door deze nieuwe generatie.



Overigens krijgen we gelijk ook nog een derde foto van de Polo voorgeschoteld, waarop we het front nog wat rechter van de voorkant kunnen zien.