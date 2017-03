Slideshow

Opel-topman legt toekomst van merk uit Eigen modellen en meer EV's naast Ampera-e

Na de overname van Opel door PSA Group is er vooral één grote vraag: wat gaat er van Opel worden de komende jaren? Daarover geeft Karl-Thomas Neumann, CEO van Opel, nu de nodige uitleg.

In gesprek met het Duitse Auto Motor und Sport belicht Neumann de toekomst van 'zijn' merk. Hij stelt voorop dat Opel net als onder General Motors gewoon haar eigen auto's blijft tekenen en ontwikkelen. Een Peugeot 308 die met een Opel-logo als Astra wordt verkocht, zullen we dus niet zien. Uiteraard zullen PSA Group en Opel op den duur wel allemaal dezelfde platforms gebruiken. Dat zien we nu bijvoorbeeld al bij de Crossland X, die ook met PSA-motoren wordt geleverd. Het duurt volgens Neumann - niet geheel onverwacht - nog wel een aantal jaren voordat Opel alle modellen op PSA-platforms heeft staan.



Neumann geeft ook al een concreter beeld van wat voor soort auto's we van Opel kunnen verwachten. Hoewel hij niet wilde reageren op geruchten dat PSA van Opel een volledig elektrische tak wil maken, geeft Neumann wel aan dat er meer EV's op de planning staan. Daarnaast komt er op den duur een grote SUV die samen met de Insignia bovenin het modellengamma komt te staan.



Tenslotte benadrukt Neumann nog de goede verstandhouding die hij heeft met zijn nieuwe baas, Carlos Tavares, de CEO van PSA Group. "Ik vind dat we veel respect hebben voor elkaar. Er is een goede basis voor de toekomstige samenwerking."



