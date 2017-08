Slideshow

Opel maakt officieel deel uit van PSA Na 88 jaar weg bij General Motors

Dat het ging gebeuren, was al even bekend, maar vandaag is het dan eindelijk zover: Opel wordt officieel bij PSA ingelijfd. De handtekeningen maken een einde aan de 88-jarige relatie tussen Opel en General Motors.

"Het is een historische dag", zegt Opel-CEO Michael Lohscheller. "We zijn er trots op dat we nu onderdeel zijn van de PSA Groep en beginnen hiermee een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis." Volgens Lohscheller stelt de overname Opel en diens Britse zustermerk Vauxhall in staat om een gezond, winstgevend bedrijf te worden. De termijn waarbinnen dat doel moet worden bereikt, is vrij concreet: in 2020 moet het zover zijn.

PSA benadrukt dat Opel een Duits merk blijft, al is op dit moment nog niet duidelijk waar die identiteit zich over enkele jaren in zal uiten. Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall gaan namelijk wel degelijk samen zaken inkopen en ontwikkelen. Een concreet toekomstplan voor het grotere PSA wordt in de komende 100 dagen gemaakt.

Met de overname treden en vier mensen toe tot het management van PSA. Christian Müller van Opel wordt Vice President Engineering, Rémi Girardon krijgt de titel Vice President Manufacturing, Philippe de Rovira van PSA wordt CFO van Opel en Michelle Wen, die bij Vodafone wordt weggehaald, mag 'Vice President Purchasing and Supply Chain' op haar visitekaartjes laten drukken.

Ten slotte is er nog wat concreet productnieuws te melden. Volgend jaar moet er namelijk een nieuwe Opel Combo klaarstaan, een auto die ongetwijfeld veel overeenkomsten vertoont met de toekomstige Citroën Berlingo en een nieuwe Partner van Peugeot. In 2019 volgt misschien wel het allerbelangrijkste model voor Opel, de Corsa.