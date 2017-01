Slideshow

Opmerkelijk: Opel Karl Rocks heeft Spark-klep Stukje Chevrolet alsnog naar Nederland

In de categorie ‘geinig, maar je hebt er niets aan’: de achterklep van de Opel Karl Rocks kennen we ergens van. Het blijkt te gaan om een carrosseriedeel van de hier niet leverbare Chevrolet Spark.

Het ombouwen van een reguliere hatchback naar een stoerder ogend, cross-achtig model geschiedt doorgaans volgens hetzelfde recept. De betreffende auto wordt wat hoger op z'n poten gezet en krijgt zwarte accenten op de bumpers en veelal zilverkleurige 'bodembeschermers' mee. Ook zijn er in de meeste gevallen wielkastverbreders te zien én is er natuurlijk een stoere naam, die veelal het woord 'cross'of een hoofdletter 'X' bevat. Opel kiest bij de opgestoerde Karl voor het 'Rocks' dat we ook al van de Adam kennen, maar verder voldoet de auto precies aan de verwachtingen.

Hoewel.. er is één ding aan de Karl Rocks dat het verschil met de 'gewone' Karl nog groter maakt. Z'n achterkant oogt behoorlijk anders, en dat komt vooral doordat de kentekenplaat nu tussen de achterlichten huist. Dat lijkt een onnodige investering voor een marge-uitvoering als de Rocks, maar de verklaring is dat General Motors het onderdeel al op de plank had liggen. In de Verenigde Staten wordt de auto die wij hier als Karl kennen, namelijk als Chevrolet Spark aan de inkoper-van-verhuurmaatschappijen gebracht. Behalve de klep wordt ook de achterbumper van deze auto geleend.

Overigens zijn er meer opmerkelijke verschillen tussen de Spark, de Karl en de Karl Rocks. Zo is de achterste handgreep bij de Spark verstopt 'in' de achterste zijruit, terwijl de hendel bij de Karl gewoon zichtbaar is. Ook heeft de Rocks welliswaar zwarte bumpers en spatbordverbreders, maar is de B-stijl juist ontdaan van z'n zwarte accenten. Het is maar dat je het weet...