Opel Insignia Sports Tourer GSi gepresenteerd Pakezel met spieren

De Insignia Grand Sport kennen we al als GSi, nu is ook de Sports Tourer van het sportlabel voorzien.

Begin dit jaar trok Opel het GSi-label uit de mottenballen. De Insignia Grand Sport kreeg het label als eerste over zich heen gestort en nu is ook diens ruimere stationbroer aan de beurt.

Uiteraard krijgt ook deze Sports Tourer GSi de 260 pk en 400 Nm sterke 2,0-liter viercilinder turbomotor mee als kloppend hart. Het vermogen wordt naar alle vier de wielen gestuurd. De enorme station is ermee in staat in 7,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Z'n topsnelheid ligt op 245 km/h en wie zich kan beheersen, moet een gemiddeld verbruik van 8,7 l/100 km kunnen halen.

Opvallend is een nieuwe dieseloptie. Opel schaart de gisteren omschreven nieuwe 210 pk en 480 Nm sterke 2.0 BiTurbo ook onder het GSi-label. De Sports Tourer sprint er in 7,9 tellen mee naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 231 km/h. Het gemiddeld verbruik moet op 7,3 l/100 km liggen. Schakelen gaat middels een achttrapsautomaat. Ook de Grand Sport GSi zal met deze nieuwe zelfontbrander verschijnen.

Op uiterlijk gebied is ook deze tot 1.665 liter opslokkende pakezel voorzien van de bodykit die op de Inisgnia Grand Sport GSi zijn debuut beleefde. 20-inch wielen waar Brembo-remmerij achter is geplaatst is tevens van de partij. Nederlandse informatie volgt in een later stadium.

Opel plakte het GSi-label in het verleden onder andere op de Manta, de Kadett en de Astra. Ook diverse generaties Corsa kregen het label op zich geplakt. De laatste Corsa die getrakteerd werd op een GSi-uitvoering, was de Corsa D. Deze werd tussen 2008 en 2010 nog als 150 pk sterke 1.6 Turbo GSi-geleverd. Ook dat model stond een stapje lager op de krachtladder dan gelijktijdig te koop zijnde 192 pk sterke OPC. GSi staat overigens voor Grand Sport Injection.