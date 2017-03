Slideshow

Opel hangt prijskaartje aan Crossland X Komende zomer in de showroom

De eerste prijzen van de gloednieuwe Opel Crossland X zijn bekend.

Instappen in de Meriva-opvolger kan vanaf € 19.995. Daarvoor krijg je de Crossland X in de Selection-uitvoering, met een 81 pk sterke 1,2-liter driecilinder benzinemotor van de schappen van Peugeot en Citroën, die is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De luxere Online-uitvoering kost € 22.195 en de Innovation gooit daar nog een schepje bovenop met € 23.895.



Naast de atmosferische 1,2-liter is er de keuze uit een 110 en 130 pk sterke 1.2 Turbo, beide als Online en Innovation leverbaar. De 110 pk sterke 1.2 is er vanaf € 23.995 met een hangeschakelde vijfbak en vanaf € 26.195 met een zestrapsautomaat. De 130 pk sterke 1.2 is er alleen met een handgeschakelde zesbak en mag mee vanaf € 25.295.



Voor dieselaars heeft Opel een 99 pk en 120 pk sterke 1.6 CDTi op de lijst staan. De minst krachtige van de twee is handgeschakeld (vijf versnellingen) en staat vanaf € 25.990 in de showroom. De 120 pk-versie heeft een zesbak en kost minimaal € 26.995. Ook de diesels zijn er als Online- en Innovation-uitvoering. Standaard beschikt de Crossland X over zaken als cruisecontrol, Hill Start Assist en Lane Departure Warning. De Online doet daar onder andere elektrisch bedienbare achterramen, airconditioning, DAB-radio, Opel OnStar en het IntelliLink-infotainmentsysteem bij. De Innovation voegt ten slotte nog de meest uitgebreide (Navi 5.0) IntelliLink, ECC, mistlampen vóór, zilveren skidplates en 16-inch lichtmetalen velgen toe.



De Crossland X is per direct te bestellen. Hier vind je de online configurator.