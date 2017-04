Slideshow

Opel Grandland X onthuld Grote broer Crossland X met Peugeot-basis

Het huwelijk tussen de PSA Group en Opel hing al even in de lucht. De twee nationaliteiten hebben het bed al eerder gedeeld met Meriva-opvolger Crossland X als eerste vrucht. Nu is een tweede telg officieel een feit. We heten welkom: de Opel Grandland X, een nieuwe cross-over voor in het C-segment die zijn technische basis deelt met de Peugeot 3008.

Begin dit jaar schoof Opel de Crossland X naar voren als opvolger van de Meriva, een auto de mini-MPV-genen van zijn voorganger van zich afschudde en deze verving door een dosis cross-over-DNA. De Crossland X deelt zijn onderhuidse met Peugeots 2008 en de C3 Picasso van Citroën en Opel ziet nu kans opnieuw te winkelen in het magazijn van PSA Group. Het merk voegt met de Grandland X een hagelnieuwe cross-over aan z'n lineup toe die in het C-segment gaat opereren.

De Grandland X past wat zowel wat naam als uiterlijk betreft prima bij de rest van het Opel-gamma. De toevoeging –X voegt Opel sinds de introductie van de gefacelifte Mokka, de Mokka X, toe aan de modelnaam van al zijn cross-overs. Het ontwerp dat de koets van de Grandland X draagt, laat zich wellicht het beste omschrijven als Astra-achtig. Opel benadrukt het sportieve karakter van zijn hoogpotige en noemt de auto die de Nissans Qashqai, Volkswagens Tiguan en Renaults Kadjar van deze wereld het vuur na aan de schenen moet leggen ";[…] atletisch en avontuurlijk".

Het mag geen verrassing heten dat de 4,48 dezelfde 2,68 meter lange wielbasis heeft als de Peugeot 3008. De Grandland X biedt plaats aan vijf inzittenden en weet daarnaast 514 liter aan bagage op te slokken. Wie de achterbank platgooit, heeft plek voor 1.652 liter aan spul.

Geen nieuwe auto zonder een enorme stapel veiligheidssystemen. Opel zet zaken als adaptieve cruise-control, een automatisch remsysteem, Advanced Park Assist en camera's rondom op de bestellijst. Geheel in de stijl van Opel komen we een verwarmbaar stuurwiel tegen op de accecoirelijst, hetzelfde geldt voor adaptieve Led-kopalmpunits met grootlichtassistent. Grip Control, een systeem waarmee de Grandland X ook naast het asfalt enigszins uit de voeten moet kunnen, is optioneel leverbaar.

Tot op heden durven we nog niet met zekerheid te stellen dat Opel ook de zevenzits Peugeot 5008 als grote broer van de Grandland X gaat voeren. Wel heeft Opel reeds bevestigd dat het in een later stadium een grotere cross-over gaat voeren die in Russelsheim van de band zal lopen.

Wat er onder de kap ligt, blijft nog even een geheim. Waarschijnlijk acht Opel de 105 pk sterke 1.0 Turbo te ligt voor de Grandland en vangt het motorengamma derhalve aan met een 150 pk sterke 1.4 Turbo. Hoger op de ladder komt de 200 pk sterke 1.6 Turbo te staan. De dieselinstapper zal, hoogstwaarschijnlijk, de 110 pk sterke 1.6 CDTI. Het dieselgamma beslaat verder de 136 pk en 160 pk sterke varianten van de 1.6 diesel, waarvan de laatste over twee turbo's beschikt.

In september kan het grote publiek de Grandland X van dichtbij meemaken tijdens de IAA Frankfurt