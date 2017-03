Slideshow

Opel Crossland X op Nederlandse bodem Géén Meriva-opvolger

Opel heeft vandaag de eerste Crossland X op Nederlandse bodem gezet. In een trendy Amsterdams hotel werd de Opel/PSA-coproductie, die twee weken geleden in Genève debuteerde, aan de pers voorgesteld.

'Ons grootste productoffensief ooit', noemt Opel het lopende jaar. 'De 7 van '17' omvat onder meer de Ampera-e, de Grandland X en de Insignia Country Tourer. Maar eerst is het tijd voor de Crossland X, een van de modellen die al samen met PSA werden ontwikkeld voordat iemand wist dat dat concern Opel zou overnemen. De wereld ziet de Crossland X als de opvolger van de Meriva, maar dat is hij niet, zegt carline-manager Sophie Janssen. "We hebben met de Corsa, Mokka X en Crossland X een heel complete dekking van het B-segment, maar geen van die modellen is echt te vergelijken met de Meriva."

Bijten de Crossland X en de Mokka X elkaar? Janssen meent van niet: "De Mokka X is verkrijgbaar als 4x4, heeft grotere wielen en meer bodemvrijheid. De Crossland X heeft optioneel een in drie delen verschuifbare achterbank en een grotere kofferruimte, maar minder trekvermogen." In het kort komt het erop neer dat de Mokka X meer op emotie speelt, terwijl de Crossland X zich van de praktische kant laat zien. Bij welke van de twee de afzwaaiende Meriva-rijder zich thuisvoelt, is aan hemzelf.

Dankzij zijn PSA-DNA is de Crossland X lichter dan de Mokka X en ook het motorengamma is afkomstig van het nieuwe Franse moederconcern. "Maar", benadrukt Janssen, "de software is wel van Opel, om te waarborgen dat de Crossland X rijdt als een Duitse auto."

De Opel Crossland X komt begin juli naar de Nederlandse dealers.