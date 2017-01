Slideshow

Opel Crossland X kijkt om de hoek Meriva-opvolger klaar voor debuut

Over twee dagen trekt Opel het doek van de Crossland X, de auto die de Meriva opvolgt. Vandaag gluurt de nieuweling al om de hoek.

Opel laat via Twitter weten over twee dagen de Crossland X naar voren te schuiven, de Meriva-opvolger die in maart tijdens de Autosalon van Genève van dichtbij kan worden bewonderd. Het schrijven wordt bijgestaan door iets interessanters: een afbeelding van de Crossland X.

De in 2010 verschenen huidige Meriva vindt opvolging in de Crossland X, een auto waarmee Opel de modelnaam Meriva laat voor wat het is. De nieuweling schudt zijn MPV-genen van zich af en komt in de vorm van een cross-over op de markt, daar wijst de 'X' in de modelnaam van de auto al op.

De nieuwe Duitser zal samen met de nieuwe generatie Citroën C3 Picasso én de volgende Peugeot 2008 in het Spaanse Zaragoza gebouwd worden, een verzameling nieuwe cross-overs die samen een platform delen.

De Crossland X komt naast de Mokka X in het gamma van Opel te staan. Later dit jaar komt Opel met nóg een nieuwe cross-over op de proppen: de Grandland X, een cross-over in het C-segment die naast de Zafira en Astra in de showrooms verschijnt.