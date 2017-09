Slideshow

Opel Corsa Sedan opnieuw in beeld Niet voor ons

Al diverse keren zijn afbeeldingen van een nieuwe generatie Opel Corsa opgedoken en vandaag is het de tweede keer dat die compacte Duitser in sedanvorm op de foto is vastgelegd.

Opel voerde de eerste, tweede en derde generatie van de Corsa ook als sedan, al bleef het Corsa Sedan-aanbod in ons hoekje van de wereld beperkt tot slechts de Corsa A. De volgende generatie Corsa lijkt in tegenstelling tot de huidige weer als sedan te verschijnen, al hoef je de compacte vierdeurs niet in Nederland op de markt te verwachten.

Opel, nu in handen van het Franse PSA Automobiles, lijkt al vrij snel met een nieuwe Corsa op de proppen te komen. Niets is minder waar. De in 2014 gelanceerde huidige generatie, de Corsa E, is onderhuids een doorontwikkelde versie van zijn voorganger. De generatiewissel zal een aardige gewichtsreductie betekenen, iets dat we bij de gedaantewisseling van de Astra ook al zagen gebeuren.

De Corsa Sedan is een belangrijke auto voor veel Zuid-Amerikaanse landen. Op basis van de Corsa B verkocht Chevrolet er de Classic, een Corsa B Sedan die tot enkele jaren geleden werd gebouwd.