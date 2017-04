Slideshow

Ook viercilinder voor Jaguar F-Type Acht, zes of vier pitten-

Jaguar breidt het motorenpalet van de F-Type aan de onderkant uit met een viercilinder. Daarmee kan er voortaan gekozen worden uit acht, zes of vier cilinders.

Wie zijn leven wil en kan verrijken met een F-Type, kan bij Jaguar al aankloppen voor zowel zes- als achtcilinders die in vermogen variëren tussen 340 en 575 pk. Per direct is voor Jaguars sportiefste model ook een viercilinder te bestellen. Het gaat om een geblazen 2,0-liter groot blok uit de Ingenium-familie, maar dan wel een die sterker is dan ooit te voren.

Sterker nog, de vierpitter die Jaguar in het wulpse front van de F-Type hangt, is maar liefst 300 pk en 400 Nm sterk. Daarmee is het de sterkste viercilinder die Jaguar ooit heeft geleverd. In onder andere de XE en XF is de sterkste viercilinder benzinemotor een 240 pk sterk exemplaar.

Met zijn kleinere hart is de F-Type in staat in 5,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De topsnelheid ligt op 249 km/h. Daarmee is de F-Type slechts marginaal 'trager' dan de F-Type met 340 pk sterke V6, voorheen de instapmotor. Met die zespitter bereikt de F-Type een snelheid van 100 km/h ongeveer een halve tel eerder. Het verbruik van de 2.0 ligt echter 16 procent lager dan dat van de 3.0 V6. Het gemiddeld verbruik ligt op 7,2 l/100 km. Het totaalgewicht van de F-Type met viercilinder ligt zo'n 50 kilo onder dat van de F-Type met 3.0 V6 in het vooronder.

Op optisch vlak is de F-Type met 2.0 viercilinder te herkennen aan een enkel uitlaatdemper. De V6 heeft namelijk twee centraal geplaatste exemplaren onderaan de achterzijde. F-Types met V8 beschikken over twee aan weerszijden van de achterbumper geplaatste uitlaatpijpen.

Bestellen kan per direct. De Coupé kost met zijn nieuwe basismotor € 71.620. Voor de Convertible moet minimaal € 78.720 worden neergeteld.