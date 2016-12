Slideshow

Ook Subaru klaar voor Tokyo Auto Salon Feest vol spoilerpakketten

Januari staat in autoland niet geheel in het teken van de North American Auto Show in Detroit. Op 13 januari slaat de Tokyo Auto Salon zijn poorten open, Subaru geeft alvast een voorproefje op wat we verwachten kunnen.

De Tokyo Auto Salon, niet te verwarren met de Tokto Motor Show, is een jaarlijkse beurs waar bumperkits, verlagingssetjes en speciaal lichtmetaal centraal staan. Ook de autofabrikanten zelf trekken geregeld een blik aangepast spul open, zo zagen we onlangs maar liefst 11 op bijzondere wijze volgehangen Daihatsu's kennismaken met het daglicht. Vandaag is het Subaru dat zijn line-up presenteert.

Nouja, line-up. Het merk geeft een hele lijst aan modellen die op de Japanse beursvloer de aandacht naar zich toe willen trekken, maar we krijgen er slechts één te zien: de BRZ STI Sport Concept. De volgehangen BRZ lijkt voorzien te zijn van een bescheiden bumperpakket. Verder verwachten we een sportonderstel onder, en een sportinterieur ín de BRZ tegen te komen. Subaru meldt verder dat het ook een Levorg STI Sport, Impreza S4 STI Sport Concept, een Impreza G4 STI Performance, diverse Levorgs en een selectie raceauto's op de stand parkeert. Later kunnen we ongetwijfeld meer beeldmateriaal laten zien.