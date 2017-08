Slideshow

Ook Skoda Octavia krijgt 1.5 TSI Mét actieve cilinderuitschakeling

Langzaam maar zeker rolt de Volkswagen Group zijn nieuwe 150 pk sterke 1.5 TSI uit. Nu krijgt ook de Skoda Octavia de beschikking over deze krachtbron.

Vorig jaar lanceerde Volkswagen tijdens het International Motor Symposium in Wenen een volledig nieuwe 1.5 TSI, een geblazen viercilinder benzinemotor die met 130 pk en 150 pk beschikbaar zou komen. Inmiddels is de Volkswagen Group druk bezig met het introduceren van deze nieuwe TSI, een krachtbron die de 125 pk en 150 pk sterke 1.4 TSI's gaat vervangen.

In de Volkswagen Golf hebben de 130 pk en 150 pk sterke 1.5's TSI al een plek gekregen. In Duitsland is nu ook de Skoda Octavia van de nieuwe TSI voorzien, al gaat het in eerste instantie alleen om de 150 pk sterke variant. De 150 pk sterke 1.4 TSI wordt uiteraard vervangen door de even sterke 1.5 TSI, die is uitgerust met een turbo waarvan de schoepen op het turbinewiel elektrisch kunnen worden versteld. Wanneer de Octavia in Nederland de beschikking krijgt over zijn nieuwe geblazen hart, is nog niet bekend.