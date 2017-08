Slideshow

Ook open BMW M8 in beeld Nu ook als Cabrio

BMW heeft de smaak te pakken. Het merk heeft een stortvloed aan nieuwe modellen in zijn ontwikkelingscentra staan. Een daarvan is de nieuwe 8-serie, een auto die nu als M8 Cabrio in beeld is verschenen.

Gisteren maakten we kennis met de nieuwe M5 en vorige week was het de Z4 Concept waarmee BMW de komst van een nieuwe Z4 aan wist te kondigen. Verder kunnen we van het merk op termijn een nieuwe 1-serie, een nieuwe 3-serie, de X2, de X7, een i8 Roadster, een nieuwe 6-serie én een volledig nieuwe 8-serie verwachten. Van de 8-serie komt ook een knalharde M-versie, een auto die ook gekortwiekt wordt en als Convertible op de markt komt. Onze spionagefotograaf was op het juiste moment op de juiste plek.

Tijdens het Concorso d'Eleganza Villa d'Este liet BMW in mei al de vrijwel productierijpe Concept 8 Serie zien. Met dit nieuwe model, dat als coupé en als convertible op de markt komt, mikt BMW op een combinatie van dynamisch weggedrag en luxe. Met name dat eerste komt natuurlijk tot uiting in deze M8 Cabrio. In de neus van de 8-serie monteert BMW waarschijnlijk de 4,4-liter TwinPower V8 die ook in de nieuwe M5 een plek heeft gekregen. In die nieuweling is de achtcilinder goed voor 602 pk en 750 Nm. Dat belofot wat.

Het is de eerste keer dat BMW een M8 aan zijn portfolio toevoegt. Van de 8-serie die het merk in de jaren 80 op de markt bracht, is nooit een volwaardige M-versie verschenen.