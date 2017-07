Slideshow

Ook Opel Insignia Sports Tourer krijgt GSi-label

Een ruime week geleden was het de Opel Insignia Grand Sport die de eer kreeg het GSi-label nieuw leven in te blazen. Ook diens ruimere broer, de Sports Tourer, krijgt de GSi-behandeling.

Dat blijkt uit foto's die onze spionagefotograaf bij onze zuiderburen wist te schieten. Het uiterlijk van de Insignia Sports Tourer GSi laat weinig ruimte meer over voor fantaseren: de complete auto laat zich al zien, enkel de GSi-badges ontbreken nog.

De al bekende Grand Sport GSi gaat in feite fungeren als de subtopper van het Insignia-gamma. De vierwielaangedreven Insignia heeft de reeds bekende 260 pk en 400 Nm grote 2,0-liter viercilinder turbomotor als krachtcentrale die al op de bestellijsten van Opel, al is aan de rest van de auto behoorlijk gesleuteld.

Zo spreekt Opel over de aanwezigheid van een sportonderstel met kortere veren. Het zorgt er tevens voor dat de Insignia GSi een centimeter dichter bij het asfalt ligt dan de reguliere versies. De remmerij is afkomstig van Brembo. Het FlexRide-onderstel is standaard aanwezig. Speciaal voor de GSi is de Competition-modus bedacht. Hiermee is de tractiecontrole uit te schakelen en moet er zelfs gedrift kunnen worden, zo claimt Opel. Op de Nürburgring moet de GSi sneller zijn dan de vorige generatie Insignia OPC, een auto die dik 300 pk uit een atmosferische V6 perste, maar door zijn hogere gewicht de GSi dus voor zich moet dulden.

De Buick Regal, de Amerikaanse variant van de Insignia, is als GS al te krijgen met een 3,6-liter grote V6 die 313 pk en 370 Nm opwekt. Het is nog niet met zekerheid te zeggen of deze krachtbron in een Insignia OPC wordt gehangen. Passen doet het in ieder geval dus wel. We houden onze vingers gekruist.

