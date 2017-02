Slideshow

Ook nieuwe Porsche 911 Cabriolet in beeld! Panamera-invloeden voor icoon

Porsche werkt in het geniep aan een compleet nieuwe generatie van zijn icoon: de 911. Vandaag is het de nieuwe 911 Cabriolet die door de sneeuw schuift.

De 911 die Porsche momenteel op de prijslijsten heeft staan, werd in 2012 aan de wereld voorgesteld. De afgelopen maanden stonden bij Porsche niet alleen in het teken van de nieuwe Panamera, maar ook van de stapsgewijze introductie van de gefacelifte 911. Aan een opvolger wordt inmiddels gewerkt. Een dag geleden was het de nieuwe 911 Coupé die voor het eerst opdook, nu hebben we de Cabriolet in beeld.

Net als gisteren zien we duidelijk dat Porsche designkenmerken van de achterzijde van de tweede generatie Panamera doorvoert naar de 911. De achterlichten lopen over de gehele breedte van de achterzijde, al zit de auto verder te veel in de camouflageplakkers om zinnige uitspraken over nieuw design te doen.

De motorische lijn die Porsche met de gefacelifte huidige 911 is ingeslagen, wordt uiteraard doorgezet. Dat betekent: kleinere turbomotoren voor de Carrera. Carrera S en GTS. Natuurlijk verwachten we opnieuw de bekende Turbo, Turbo S en GT3's in het 911-portfolio tegen te komen. Omstreeks 2019 verwachten we de nieuwe 911 op de markt.