Ook Mazda komt met goede cijfers Alleen Noord-Amerika blijft achter

Ook Mazda brengt vandaag goede cijfers naar buiten. Met 377.000 verkochte exemplaren gaat de afgelopen periode de boeken in als het beste eerste kwartaal van een nieuw boekjaar ooit.

'Ook' Mazda, inderdaad, want eerder vandaag kwamen Volvo en Ferrari met soortgelijke berichten. In tegenstelling tot die merken kent Mazda ook in China veel voorspoed. Het Japanse bedrijf noteert er een omzetgroei van 20 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar, wat betekent dat er in totaal 71.000 auto's werden verkocht. Thuisland Japan is goed voor 41.000 exemplaren en staat daarmee 5 procent in de plus. In de VS liggen de kaarten er iets minder gunstig voor, en verkocht Mazda 10,1 procent minder auto's dan vorig jaar. Net als bij andere merken waren het vooral de sedans die het moesten ontgelden, omdat steeds meer kopers overstappen naar SUV's.

De totale nettowinst steeg met maar liefst 72,4 procent, al is dat volgens Automotive News wel wat vertekend door eenmalige uitgaven die vorig jaar zijn gedaan ter compensatie van verliezen vanwege ongunstige wisselkoersen. De omzet steeg met 3 procent, naar een totaal van 6,57 miljard euro.

Geheel in lijn met de trend zijn de CX-modellen van Mazda, de SUV's dus, goed voor een aanzienlijk deel van de afzet. De CX-3, CX-4, de CX-5 en CX-9 bleken in het laatste boekjaar goed voor 39 procent van de omzet. In Japan voegt Mazda binnenkort nog de CX-8 aan het rijtje toe. Volgens Mazda kende de nieuwe CX-5 een erg goede start. Het merk is ambitieus en wil in de komende jaren de hoeveelheid verkochte auto's jaarlijks met 50.000 stuks zien toenemen.