Ook Hyundai Grand i10 krijgt facelift Zelfde wijzingen voor grotere broer

In Europa kennen we de i10 in slechts één vorm, maar in Azië wordt de auto ook in de grotere Grand-versie gevoerd. Natuurlijk wordt ook die auto gefacelift.

Erg relevant is dit nieuwtje niet, maar het is een goede aanleiding om de Grand i10 weer eens voor het voetlicht te brengen. De versie met langere wielbasis is wat uiterlijk betreft vooral herkenbaar aan z'n 'aflopende' achterportieren, waar de exemplaren op de reguliere variant aan de achterzijde juist op lijken te lopen. Als 'Grand' biedt de i10 meer beenruimte voor de achterpassagiers.

Na de facelift blijven er minimale verschillen tussen de twee kleine Hyundai's bestaan, maar toch is de 'update' in grote lijnen gelijk. Ook hier gaat de voorbumper op de schop, al is de led-dagrijverlichting anders van vorm. Aan de achterkant keert de brede zwarte balk van de korte variant terug op de Grand i10. Om een goede vergelijking te maken, hebben we foto's van de 'oude' Grand i10, het oranje exemplaar, toegevoegd.

Behalve de twee hatchbacks is de i10 er overigens ook als sedan. (foto 8)