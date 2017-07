Slideshow

Ook Honda Grace/City krijgt een opfrisbeurt Missen we compacte sedans?

Het Nederlandse modellenaanbod van Honda is met de Jazz, Civic, CR-V, HR-V en NSX niet bepaald breed te noemen. In andere landen is een sedanversie van de Jazz te koop, een auto die nu is gefacelift.

Sinds 2014 bouwt Honda op basis van het platform van de Jazz, in andere markten veelal Fit genoemd, een compacte hatchback. Afhankelijk van de afzetmarkt gaat de 4,4 meter lange sedan als Grace of als City door het leven. Onlangs werd bloedverwant Jazz minimaal gefacelift en nu is ook de sedan op de snijtafel gelegd.

De Grace/City krijgt een nieuwe grille die aan weerszijden geflankeerd wordt door nieuwe koplampen. Ook de bumper is aangepast en wie een beetje met de ogen knijpt, ziet het gelaat van de huidige generatie Civic doorschemeren. Aan de achterzijde blijven de wijzigingen beperkt tot opnieuw ingedeelde verlichting en een nieuwe bumper.

Compacte sedannetjes zijn in ons land al jaren uit de gratie. De kleinste exemplaren die momenteel op de Nederlandse markt te koop zijn, zijn auto's als de Audi A3, Fiat Tipo en de Mercedes-Benz CLA-klasse. Kijken we zo'n 15 jaar terug in de tijd, dan komen we sedans tegen als de Daewoo Lanos (sedan), Daihatsu Valera, Hyundai Accent, Kia Rio en de Suzuki Baleno. Van diverse C-segmenters werden tevens nog sedanversies geleverd, denk aan de Mazda 323, Renault Mégane en Nissan Almera.

Nu komt de vraag: missen we relatief compacte sedans op de Nederlandse markt? Geef je mening hieronder!