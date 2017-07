Slideshow

Ook Ford Transit Custom onder het mes! In 2019 als Plug-in Hybrid

Een week geleden schoof Ford de gefacelifte Tourneo Custom naar voren. Vandaag wordt diens bestelversie op de snijtafel gelegd.

Ford pakte behoorlijk uit tijdens het bijschaven van de Tourneo Custom. De personenbus kreeg een geheel nieuwe voorzijde en ook het complete dashboard werd vervangen voor een moderner getekend exemplaar. De bestelversie van de Tourneo Custom, de Transit Custom, profiteert nu van dezelfde aanpassingen.

We zien hetzelfde compleet nieuwe front van de Tourneo Custom terug op de Transit Custom. De horizontale lamellen, de nieuwe bumper; het past allemaal beter bij de rest van de Ford-familie. Het dashboard is ontdaan van zijn relatief drukke lijnen en wat terugkeert is een bijna Fiesta-achtige stuurcabine waarin Ford, afhankelijk van de uitvoering, zjin SYNC3-systeem monteert. Ook nieuw zijn zaken als Intelligent Speed Limiter en Traffic Sign Recognition.

Op de motorenlijst plaatst Ford een 2.0-liter grote dieselmotor die met 105, 130 en 180 pk te krijgen is, een blok dat de oude 2.2 vervangt. Van de 105 pk sterke versie is een ECOnetic-uitvoering leverbaar. In 2019 verschijnt hij overigens ook als Plug-in Hybrid op de markt, een uitvoering die later dit jaar in London bij een reeks wagenparkexpoitanten getest gaat worden. De aandrijflijn bestaat uit een elektromotor die is gekoppeld aan een 1,0-liter grote EcoBoost benzinemotor. Wat transmissies betreft, brengt Ford een vernieuwde zestraps SelectShift-transmissie naar het model.

Ford opent nog dit jaar de orderboeken van de vernieuwde Transit Custom. De levering start begin volgend jaar. Uiteraard komt hji weer met diverse dakhoogten en wielbasissen beschikbaar.