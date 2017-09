Slideshow

Ook Europese Ford Ecosport gefacelift Cross-over heftig onder het mes

In november werd de Ecosport in de Verenigde Staten al op de snijtafel gelegd. Vandaag is de Europese variant gepresenteerd!

De in 2012 gepresenteerde Ford Ecosport werd in 2015 als subtiel aangepakt. Vanaf dat jaar was de auto ook zonder reservewiel achterop te krijgen. In november 2016 werd de volledige auto al in gefacelifte vorm aan de Noord-Amerikaanse markt voorgesteld. Nu zijn ook wij Europeanen aan de beurt.

De inmiddels bekende wijzigingen zijn op de Europese Ecosport doorgevoerd. De cross-over krijgt een nieuw front met een grotere, lager dan voorheen geplaatste grille. Ook de koplampunits zien opnieuw ingetekend. Nieuw is ook de toevoeging van de sportieve uitvoering ST-Line aan het leveringsgamma. Voortaan is de Ecosport ook in twee kleuren te spuiten. Hierbij krijgen het dak en de ramstijlen een met de rest van de koets contrasterende kleur.



Het volledig nieuwe interieur kenmerkt zich door de veel minder prominent aanwezige 'knoppenbrij' een nieuwe, hoogwaardigere materialen en nieuwe stoelen. Ford monteert voortaan een 8-inch metend infotainmentscherm dat is gekoppeld aan Ford Sync 3. Het kan uiteraard overweg met Apple Carplay en Android Auto. De bodem van de laadvloer is in hoogte verstelbaar. Voor het eerst is de Ecosport met vierwielaandrijving te krijgen.

Tevens zet Ford een nieuwe 1.5 dieselmotor op de bestellijst, een 125 pk en 300 Nm sterk EcoBlue-blok. Het gemiddeld verbruik ligt op 4,5 l/100 km. Deze komt pas medio volgend jaar beschikbaar. De 100 pk sterke 1.5 TDCi is direct bij de lancering bestelbaar. Het internationale benzinegamma wordt uitgebreid met een 140 pk sterke variant van de 1,0-liter grote EcoBoost driecilinder. Ook komt een 100 pk sterke variant, vanaf medio volgend jaar, naar de Ecosport.

Wat uitrusting betreft, brengt Ford zaken als herziene cruise control (met begrenzer) en een achteruitrijcamera naar de Ecosport. Automatische grootlichtassistent en regensensoren staan eveneens op de optielijst.

De vernieuwde Ecosport rolt straks in het Roemeense Craiova van de band. Hier is een investering van 200 miljoen euro mee gemoeid. Later dit jaar verschijnt hij op de Nederlandse markt.