Ook Borgward BXi7 te vroeg in de schijnwerpers Elektrische BX7 naar Shanghai

Nog voor de persdagen van Auto Shanghai zijn aangevangen verschijnen al diverse automobiele noviteiten op internet. Dankzij Chinese media hebben we de Borgward BXi7 in de smiezen.

Eerder vandaag verscheen de Skoda Vision E te vroeg op de digitale kanalen en deze avond komt de lekkage uit Chinese hoek. Het herboren Borgward parkeert later deze week in Shanghai een elektrische versie van zijn in 2015 getoonde BX7, al kunnen we de auto vanavond al bekijken.

De BXi7 wijkt van zijn door fossiele brandstof aangedreven broers af met zijn andere bumpers en blauwe details in onder andere de koplampunits. Ook de grille is niet hetzelfde als die van de reeds bekende varianten.

Hoe ver deze volledig elektrische cross-over komt, is nog niet bekend. Daar zullen we nog enkele dagen op moeten wachten. Net als de BX7 zal ook deze BXi7 in het in Duitse Bremen worden gebouwd.