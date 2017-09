Ook Australië aan de Opel Astra Sportstourer

Slideshow

In Australië kon je als Holden-klant al even kiezen voor de huidige generatie Astra, al moest de consument het er zonder Astra Sportstourer stellen. Onder de noemer Astra Sportwagon komt de ruimtere Astra ook 'down under' beschikbaar.

In 2013 werd bekend dat General Motors de stekker trok uit de Australische productie van Holden. Dat betekende gelukkig niet dat het merk ter ziele ging, al verdwijnt het Aussie-karakter steeds meer. De bekende Commodore is inmiddels een gerebadgete Insignia en ook het volledig Astra-gamma is uit Europa afkomstig. De nieuwe Astra Sportwagon die aan de Australische line-up wordt toegevoegd, wordt dan ook in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd.

Uiteraard zit het stuur in de Astra Sportwagon voor ons aan 'de verkeerde kant', maar op de spiegeling van het interieur na is de Astra station identiek aan onze Astra Sportstourer. Voorlopig komt de auto alleen met de 150 pk en 230 Nm sterke 1,4-liter turbomotor beschikbaar.

In Australië kan men ook in een Astra Sedan stappen, een auto die weer weinig te maken heeft met onze generatie Astra. Het betreft in feite een Chevrolet Cruze Sedan van de tweede generatie.