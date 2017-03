Slideshow

Ontwerper Ivo Groen over de DS 7 Comfort, luxe en personalisatie

Voorafgaand aan de onthulling van de DS 7 spraken we met Ivo Groen, de Nederlander die verantwoordelijk is voor het design van de nieuweling. De ‘7’ zet de toon, maar wordt geen blauwdruk voor toekomstige modellen van het jonge merk.

Het belang van de DS 7 voor PSA is groot, want dit is de eerste auto die vanaf het allereerste begin als een DS is ontworpen. Zoals gisteren al duidelijk werd, markeert de auto daardoor feitelijk de échte start van het twee jaar geleden gelanceerde 'premiummerk' van de Fransen. Tijdens het evenement rondom de onthulling van de SUV werd dan ook erg veel moeite gedaan om te laten zien hoe DS zich onderscheidt van Peugeot en Citroën. De keuzemogelijkheden in het interieur, de grote schermen, nieuwe technieken en bijzonder materiaalgebruik spelen daarin allemaal een grote rol.

Ambities

Op designgebied, belangrijk in dit segment, presenteert DS een familiegezicht met de naam 'DS Wings'. Het met veel chroom afgewerkte samenspel tussen koplampen en grille komt dus terug op toekomstige DS-en, maar dat wil niet zeggen dat er straks uitsluitend grotere en kleinere versies van de DS 7 in de showroom staan. ";We willen niet doen wat Audi doet, dus hetzelfde design toepassen op verschillende formaten", vertelt Design Director Groen. ";Ieder model vraagt om z'n eigen designoplossingen, dus er zullen de nodige verschillen zijn." Toch is Audi wel degelijk een voorbeeld voor het jonge, ambitieuze merk: ";Dertig jaar geleden stelde Audi nog niet veel voor, maar nu is het voor velen de benchmark in het premiumsegment. Die verandering willen wij ook doormaken, maar daarvoor hebben we veel minder lang de tijd. Nu de ontwikkelingen veel sneller gaan, willen wij al over tien jaar een volwaardige speler zijn in dit deel van de markt."

China

China speelt daarin een belangrijke rol, want DS doet ook nu al goede zaken in het Aziatische land. ";De DS ziet er in China precies zo uit als in Europa, maar we hebben rekening gehouden met de Chinezen door te zorgen voor veel beenruimte achterin en bijvoorbeeld het aanbrengen van een DS-logo op de achterzijde van de voorste hoofdsteunen. De achterste passagiers zijn dus net zo belangrijk als de mensen voorin, heel belangrijk voor de Chinese markt." Dat wil echter niet zeggen dat Europa het ondergeschoven kindje is, benadrukt de Nederlandse importeur. ";We zetten vol in op DS, ook in Europa."

Ivo Groen kwam in 1990 in dienst van PSA en werkte sindsdien onder meer aan het design van de eerste Citroën C3, de eerste C5, de Peugeot 407 en de PSA-drieling Toyota Aygo, Peugeot 107/108 en Citroën C1 (beide versies). Sinds 2014 is Groen Design Director bij DS. Zijn eigen DS 7 is inmiddels besteld, maar in de garage staan onder meer ook een Porsche 911 Carrera 2 cabriolet uit 1990 en een exemplaar van de vierpersoons sportwagen Lamborghini Espada, een designklassieker.