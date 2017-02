Slideshow

Onrust over private snelheidscontroles Frankrijk Fransen verwachten boeteregen

De Franse vereniging '40 Miljoen Automobilisten' heeft maandag alarm geslagen over de plannen van de regering om snelheidscontroles te privatiseren.

Dit is volgens de vereniging een truc om miljarden binnen te halen. De belangenorganisatie vreest dat het straks boetes gaat regenen en de Franse staat de automobilisten zeker 2,2 miljard euro per jaar afhandig maakt.

Vrijdag komt de regering naar verwachting met details over de uitvoering van het plan. Vanaf september zouden particuliere bedrijven met snelheidscamera's in auto's de wegen opgaan om de boetes te 'oogsten'. Er is in Normandië al een proef gedaan met particuliere snelheidscontroleurs, maar zonder dat er hardrijders werden beboet.

De autoriteiten beklemtonen dat de politie nauwelijks tijd heeft om snelheidscontroles te houden en die zijn wel nodig voor de verkeersveiligheid. Afgelopen jaar zijn in Frankrijk 3469 mensen in het verkeer omgekomen, bijna tien per dag.

Minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux heeft beklemtoond dat de particuliere bedrijven die met de snelheidscamera's in auto's op pad gaan alleen maar de zaken vervoeren. De controles zelf blijven de verantwoordelijkheid van de politie. Het probleem is dat apparatuur voor rijdende controles al beschikbaar is, maar nauwelijks wordt gebruikt. Le Roux heeft ook verzekerd dat de ingehuurde bedrijven enkel per uur werk zullen worden betaald en niet voor het aantal boetes dat ze uitdelen.



De speciale snelheidscamera's in auto's kunnen ook de snelheid van tegenliggers meten. Ze worden nu naar schatting iets meer dan een uur per dag ingezet. In het privatiseringsplan rijden ze straks 8 uur per dag rond. De vereniging 40 miljoen automobilisten heeft al 300.000 handtekeningen verzameld tegen "dit schandalige plan''. Volgens een opiniepeiler is 78 procent van de Fransen tegen geprivatiseerde snelheidscontroles.