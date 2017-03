Slideshow

Ongeveer 80 Alpine's verkocht in Nederland 'Première Édition' in vijf dagen uitverkocht

Uit een gesprek van AutoWeek met Alpine-baas Michael van der Sande blijkt dat de eerste serie van de gloednieuwe A110, de introductieversie Première Édition, sneller is uitverkocht dan het merk verwachtte. 80 van de 1955 exemplaren komen naar Nederland.

";We dachten een aantal maanden met die eerste serie bezig te zijn, maar binnen vijf dagen was alles verkocht", vertelt Van der Sande in ons in Genève. Het getal 1955 komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar is een verwijzing naar het jaar waarin Alpine werd opgericht. Het begint voor Nederland dus met ongeveer 80 exemplaren uit deze serie, maar daarna volgen er meer uitrustingsniveau's en blijft de auto natuurlijk gewoon bestelbaar. Wie de auto graag in het echt wil bewonderen, maar daar niet ver voor van huis wil, moet niet vergeten in juli het Concours d'Elegance op Paleis Het Loo te bezoeken.

Opnieuw kiest Renault ervoor om Alpine als merk, en niet als typenaam onder de Renault-vlag in de markt te zetten. ";Alpine is groot geworden door een hele specifieke auto te leveren voor een hele specifieke klant. Iedereen weet dat dit merk tot de Renault Groep behoort, maar het is een Alpine, geen Renault", licht de Nederlandse Managing Director deze keuze toe. Bij het ontwerpen van de A110 is volgens hem niet gekeken naar een specifieke concurrent als benchmark: ";We zullen zien waar de kopers vandaan komen".

Het hele interview met Michael van der Sande is hier te zien.